Andrà in scena questa sera all'interno dello stadio Louis II di Montecarlo la semifinale di andata di Champions League fra Monaco e Juventus. Una sfida a distanza fra grandi attaccanti ma le cui statistiche non premiano Gonzalo Higuain.



Gonzalo Higuain ha segnato solo due gol nelle 24 partite giocate nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Un dato che invece contrasta con quello di Paulo Dybala, che ha segnato 4 gol in 5 partite disputate nella fase a eliminazione diretta in Champions League.



Meglio di tutti ha invece fatto Radamel Falcao, che ha segnato 39 gol tra Europa League e Champions League (preliminari esclusi) dal suo debutto nelle coppe europee nel settembre 2009. Solo Robert Lewandowski (41 gol), Leonel Messi (77 gol) e Cristiano Ronaldo (85 gol) hanno fatto meglio nello stesso periodo.