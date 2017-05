E' tutto pronto allo stadio Louis II per Monaco-Juve, sfida di andata delle semifinali di Champions League. Ecco il duello tra bianconeri e monegaschi in 10 numeri:



2 - Secondo incrocio in semifinale di Champions: nel 98' passarono i bianconeri;

2 - Seconda semifinale nelle ultime tre edizioni di Champions: nel 2015 ha eliminato il Real Madrid;

6 - Le semifinali giocate dalla Juve, che ha sempre passato il turno;

0 - Sconfitte bianconere in questa Champions, 7 vittorie e 3 pareggi;

2 - Gol subiti dalla Juve in 10 partite: miglior difesa;

4 - Gol di Dybala in 5 partite a eliminazione diretta in Champions;

17 - Gol segnati dalla Juve in questa Champions;

99 - Presenze di Buffon in Champions con la maglia della Juve;

17 - Vittorie bianconere nelle ultime 22 di Champions: 4 pareggi e 1 sconfitta;

11 - I diversi marcatori bianconeri in questa Champions.