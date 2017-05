La Champions League 2016/2017 giunge al penultimo atto: stasera si parte con l’andata delle semifinali che decreteranno i nomi delle due squadre che sabato 3 giugno si sfideranno nella finalissima al Millennium Stadium di Cardiff. L’attesa maggiore è per il match di domani sera al “Louis II” dove la Juventus affronterà i padroni di casa del Monaco, primi nella Ligue 1: entrambe le squadre possono contare sulle loro formazioni titolari, trann lo squalificato Khedira. I bookmaker di Stanleybet puntano sull’equilibrio, in questo primo round, con un piccolo margine a favore della Juve: Allegri e i suoi sono infatti avanti in lavagna, a 2.40, mentre gli uomini di Jardim sono dietro a 2.95 (pareggio a 3.35). Il risultato più probabile su www.stanleybet.it è l’1-1,a 5.25, seguito dallo 0-1 a 7.25 e dall’1-2 a 8.00. L’1 a 0 per i francesi è a 8.25 mentre lo 0-0 è dato a 9.00, così come il 2 a 1 per i monegaschi. Parlano italiano, o meglio argentino, le quote sui goleador di domani sera: Higuaín è infatti primo in questa speciale graduatoria, con un suo gol a 2.00, seguito dal bomber di casa Falcao (2.20), dal compagno di squadra Dybala (2.35), dal francese Kylian Mbappé (2.60) e da Mandzukic (2.85).