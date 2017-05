David Trezeguet ha raggiunto il successo internazionale con la Juventus, ma prima ha indossato anche la maglia del Monaco in Francia. Si prepara quindi a vivere la semifinale di Champions tra monegaschi e bianconeri da ex di entrambe le squadre.



Intervistato dall'Uefa, l'attaccante ha dichiarato: "E' una gara speciale per me, perchè entrambi i club hanno rappresentato una parte importante della mia vita. Se devo essere onesto avrei voluto che la finale fosse proprio Monaco-Juventus ma sono state sorteggiate in semifinale. Penso che la Juventus sia la squadra favorita, considerato che ha una grande storia alle spalle. Ma abbiamo tutti visto le qualità del Monaco, quindi sarà una sfida equilibrata e combattuta".