David Trezeguet, ex sia del Monaco che della Juventus, ha parlato ai microfoni di MediasetSport in collegamento dallo stadio 'Louis II' di Montecarlo. Ha parlato sia di Paulo Dybala sia di Kylian Mbappé, che si affronteranno nella semifinale Champions:



"L'argentino sta dimostrando di essere un giocatore straordinario, mentre il giovane del Monaco è una scoperta assoluta. Mi dicono sia anche un ottimo professionista che sta crescendo in modo fantastico. È un calciatore importante per tutto il calcio francese, completo e che si muove tantissimo. Inoltre Falcao con il suo modo di giocare".