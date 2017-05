Arsene Wenger, tecnico del Monaco dal 1987 al 1994, ha raccontato a BeIN Sport di essere ottimista per quanto riguarda il passaggio del turno in Champions League della squadra di Jardim, che stasera affronterà la Juventus nella semifinale di andata. “Io tifo per loro, perché ho lavorato lì per 7 anni", ha commentato Wenger: "Voglio congratularmi con il club per l’eccellente lavoro svolto, nello scouting e nello sviluppo dei calciatori”.