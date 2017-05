Monaco e Juventus si affrontano in semifinale di Champions League. Due squadre molto diverse che daranno vita a una partita davvero interessante, dove si vedrà se ad avere la meglio sarà la difesa bianconera o il temibile attacco monegasco. Ecco qualche curiosità fornite dall’Uefa sui due club che scenderanno sul campo del Louis II:



MONACO - Il Monaco non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime sei partite disputate tra tutte le competizioni. Il Monaco ha segnato 146 gol nelle 57 partite disputate questa stagione in tutte le competizioni, 2,56 per partita. Il Monaco ha segnato tre o più gol in 26 di queste 57 partite, restando a secco solo in tre occasioni. Kylian Mbappé, 19 anni a dicembre, ha segnato 16 gol nelle ultime 15 partite giocate con il Monaco tra tutte le competizioni. Il bomber colombiano Radamel Falcao continua ad avere la migliore media-gol in assoluto in competizioni europee: 45 gol in 50 partite europee disputate, in pratica ha segnato in 9 partite su 10 in media.



​JUVENTUS - Il capitano della Juventus Gianluigi Buffon non ha subito nemmeno una rete nelle quattro gare della fase a eliminazione diretta: in 148 partite nelle competizioni europee ha chiuso a porta inviolata in 62 occasioni (41,9%). La Juventus non subisce reti da 531 minuti in UEFA Champions League, dal gol di Nico Pareja per il Siviglia alla quinta giornata. In tutto ha subito appena due reti in dieci partite. Paulo Dybala ha segnato l'ultimo gol in trasferta in campionato contro l'Empoli il 2 ottobre. Da allora i 15 gol realizzati sono arrivati tutti in casa. La Juventus ha segnato con ben undici giocatori diversi nelle prime dieci giornate di UEFA Champions League. Il Real Madrid ha fatto altrettanto, ma con una partita in più disputata. La Juventus ha perso solo tre volte nelle ultime 28 partite in UEFA Champions League: contro Barcellona, Siviglia e Bayern Monaco.