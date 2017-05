Ci siamo. Questa sera (calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta tv su Canale 5 e Premium Sport) si gioca Monaco-Juventus, semifinale d'andata in Champions League. Allegri conferma il modulo a 5 stelle, con Marchisio al posto dello squalificato Khedira. Dall'altra parte Jardim recupera Bakayoko, ma non rischia Sidibé, che va in panchina con Raggi e Moutinho. Per sostituire il terzino destro ci sono due opzioni: Almamy Touré o arretrare Dirar.



9.30 PARLA RUDI GARCIA - L'allenatore francese del Marsiglia, Rudi Garcia (ex Roma) ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Il Louis II è l'opposto del Camp Nou per atmosfera e grandezza, è uno stadio salottino, ma quest'anno è tutt'altro che comodo per gli avversari. Il Monaco ha sorpreso tutta la Francia e adesso vuole stupire l'Europa. Allegri e la Juventus sono navigati e l'esperienza internazionale può far la differenza, di sicuro non sottovaluteranno i monegaschi. Mi aspetto di vedere la sfida tra una macchina da gol come il Monaco e una squadra a cui è difficile segnare come la Juventus. Falcao e compagni hanno segnato 22 reti in Champions e se la vedranno con una difesa che ne ha subiti appena 2. Si incontrano due stili opposti, seppur i bianconeri abbiano a disposizione anche attaccanti straordinari. Penso a Dybala, Higuain, Mandzukic... Higuain è uno dei migliori centravanti del mondo, se non ha realizzato gol tra ottavi e quarti sono altissime le probabilità che lo faccia ora. Meglio il Pipita o Falcao? Mi andrebbero bene entrambi. Hanno caratteristiche un po' diverse, ma sono due dei migliori numeri 9. Higuain ha qualcosa in meno di Falcao nel colpo di testa, però è più completo e segna in tutte le maniere. Dybala già a Palermo si vedeva che sarebbe diventato un fenomeno, alla Juve ha mantenuto le attese. Gli manca ancora qualcosa per essere al livello di due mostri sacri come Messi e Cristiano Ronaldo. Però nell'assegnazione del Pallone d'Oro i trionfi di squadra pesano e, se la Juventus vincesse la Champions, competerebbe anche lui. Conosco Mbappé da più di un anno e sapevo che era davvero speciale: fa tutto a una velocità incredibile. E' un felino come Henry, sarà un bel problema per la Juventus. Non bisogna concedergli la profondità e raddoppiarlo continuamente, ma non fatemi passare per quello che dà consigli alla Juventus. Non ne ha bisogno. I Fantastici 4 Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini sono stati e sono tuttora il punto di forza dei bianconeri. A tre o a quattro non cambia, parliamo di fenomeni e se pensiamo che oltre a loro c'è anche Benatia... Del resto la Juventus sta per conquistare il sesto scudetto consecutivo e i difensori rappresentano la base e la forza di questo ciclo incredibile. In questi anni i bianconeri hanno scritto pagine di storia e da sportivo mi tolgo il cappello. Prima con Conte e poi con Allegri hanno battuto ogni tipo di record. Quando allenevo la Roma abbiamo lottato in tutti i modi, stabilendo anche il primato di punti del club, ma non c'è stato verso. Pjanic è talmente bravo che può giocare ovunque, nelle partite della Juve che ho visto mi è sembrato sempre determinante. Queste sono partite che vengono decise dai campioni e lui lo è. Bisogna temere il loro gioco sulle fasce, i terzini e le ali spingono come attaccanti e sfornano ottimi cross per Falcao. Lemar è un esterno super: è preciso negli assist, abile in zona gol e possiede una eccezionale velocità di esecuzione. E occhio a Bernardo Silva, che forse è il migliore in assoluto. Evra è un leader, con la sua esperienza e la sua cultura del lavoro ci sta aiutando molto".





9.15 PASSARELLA SU FALCAO E HIGUAIN - L'argentino Daniel Passarella (ex giocatore, allenatore e presidente del River Plate ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Per me è stato un piacere allenare Higuain e Falcao, anche se sono stati insieme per poco tempo. Nella testa e nel cuore è rimasta una doppietta di Gonzalo al Boca, con un primo gol di tacco che nessuno dimenticherà. Alla fine al suo posto entrò proprio Falcao. In qualche partita hanno pure giocato insieme, ma in un certo senso erano alternativi. Ritiro a Mar de la Plata: avevo con me tutta la prima squadra e per due-tre giorni pure la seconda, quella delle riserve. La guardavo sempre con molta curiosità per cercare di individuare i più talentuosi. Ero con Alejandro Sabella, mio aiutante sul campo che poi avrebbe guidato l’Argentina nel Mondiale 2014: guardavamo insieme una partitella organizzata tra grandi e piccoli, all’intervallo gli dico subito che mi piace quel ragazzino là con il 10... Era il figlio del Pipa, Jorge Higuain, mio compagno al River quando ero tornato a giocare in Argentina dopo gli anni alla Fiorentina e all’Inter. L’intuizione l’ha avuto Sabella: 'Perché non lo metti come 9 in prima squadra?', mi dice. Lo ascolto e Higuain ne fa due: da quel momento ha sempre fatto il centravanti. Perché la sua caratteristica è quella di essere un bomber nato, con un fiuto incredibile. Forse non serve molto nella manovra o per tenere palla, ma è come se fosse programmato per il gol. Avevo una buona relazione anche con Falcao: quando sono arrivato era già stabilmente in prima squadra. Magari è più fisico e meno goleador, anche se partecipa di più alla manovra. Non ho dubitato neanche per un secondo né di lui né di Gonzalo: sapevo che sarebbero arrivati in Europa. Da protagonisti. Per trionfare. Il Tigre ha avuto la forza mentale di ritornare e riprendersi il ruolo che merita nel calcio mondiale dopo gli infortuni. Adesso è di nuovo al top, proprio nel momento migliore della sua crescita: a 31 anni un giocatore ha l’esperienza per raccogliere quello che ha seminato. Higuain stecca nelle grandi sfide? Inevitabilmente, dipende molto dagli altri. In una partita difensiva come quella del Camp Nou, può fare poco. Gonzalo ha avuto solo cattiva sorte nel Mondiale 2014 e poi in Coppa America: è come se si fosse spenta la sua buona stella. Ovviamente, non voglio dire che sia solo fortunato, ma è eccezionale il modo in cui sa catalizza su di se tutti i suoi palloni. Ricordo quando tutti rimasero colpiti dai 25 miliardi di lire pagati per Baggio... Certo, questi 90 milioni sono tanti, ma tutti i record sono fatti per essere superati. Le cifre lievitano, il calcio cambia e arriverà prima o poi un bomber pagato più del Pipita. Non deve pesargli la cifra: sono soltanto cicli. Gonzalo è tornato in una squadra che ha l’ambizione dichiarata di vincere la Coppa. El Tigre gioca nella pericolosissima rivelazione: il Monaco a quei livelli è una sorpresa, ma la società ha fatto un super lavoro. L’ho visto con i miei occhi, lì a Monaco, già ai tempi di Ranieri. Ovviamente, è favorita la Juve: ha speso tanto e gioca in un campionato più difficile. Falcao permettendo, ho l’impressione che quest’anno possa farcela per l’obiettivo che insegue da tanto. Mi piacerebbe un pari per quello che mi hanno dato entrambi. Alla fine, però, uno sarà più contento: questo è la vita, questo è il futbol".



9.00 PROBABILI FORMAZIONI

MONACO (4-4-2): Subasic; Dirar, Glik, Jemerson, Mendy; Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Falcao, Mbappé. All. Jardim.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

Arbitro: Lahoz (Spagna).