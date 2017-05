Seconda semifinale d'andata di Champions League, allo Stade Louis II di Montecarlo si affrontano Monaco e Juventus: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra lo spagnolo Lahoz, di seguito tutti gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO



90' - Intervento in ritardo di Chiellini: rischia il secondo giallo, Lahoz decide di non sanzionare il difensore bianconero.



68' - Ammonito anche Chiellini per una leggera gomitata a Falcao.



58' - Giallo per Marchisio per un fallo tattico a centrocampo.



53' - Leggera spinta di Bonucci su Bakayoko in area bianconera: il Monaco chiede il rigore, per Lahoz è tutto regolare.



PRIMO TEMPO



37' - Dura entrata su Dybala: ammonizione anche per Fabinho.



33' - Protesta il Monaco: su una punizione dalla sinistra Higuain anticipa tutti e mette in corner, ma né il guardalinee né il giudice di porta ravvisano il tocco e così viene assegnata la rimessa dal fondo alla Juventus.



20' - Primo cartellino giallo del match: Bonucci entra in ritardo su Falcao a centrocampo, Lahoz ammonisce senza esitazione il difensore della Juve. Decisione corretta.