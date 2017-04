Il pericolo numero uno per la Juventus che si prepara ad affrontare il Monaco nelle semifinali di Champions League ha un nome e un cognome: Kylian Mbappé. Il talento francese, classe '98, ha parlato ieri dell'incrocio con la squadra di Massimiliano Allegri. Ecco le parole riportate dal Corriere della Sera: "La Juventus è un grandissimo club, tutti conoscono la sua storia e quella dei grandi campioni del passato. La squadra è fantastica, ha eliminato il Barcellona dimostrando di avere quello che serve per vincere la Champions. Anche noi, però, abbiamo grandi qualità e faremo di tutto per arrivare fino in fondo. Io per primo darò il massimo per riuscirci".



LEGGENDA BUFFON - A Repubblica, poi, Mbappé ha spiegato: "Non ho fatto niente di straordinario, solo quello che so fare. Sessanta reti sarebbero straordinarie, non 14 in Ligue. Il gol è bello, ma il dribbling di più. E non è innato, dipende da anni di calcio in strada o al campetto. Dribblare vuol dire divertire la gente. Crescere, invece, vuol dire capire che il dribbling non è tutto. Io divento triste solo quando non gioco. Buffon? Quel portiere è una leggenda, come Totti. I miei genitori mi hanno insegnato a essere una persona per bene, educata. Cerco di stare zitto e imparare da chi ne sa di più, cioè da quasi tutti, e non ho idea di dove arriverò: come potrei averla? Certo, vorrei vincere il Pallone d’Oro, sollevare la Champions ed essere titolare nella Francia, e vorrei lasciare un segno nel Monaco prima di andare via. Mercato? Io penso solo a giocar bene ed essere concentrato: tutto passa dalla testa, e questa straordinaria annata del Monaco lo dimostra. Se la testa tiene, la finale di Champions è possibile".