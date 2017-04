Ansia in casa Monaco: il centrocampista classe 1994 Timoué Bakayoko, una delle stelle a disposizione di Leonardo Jardim, ha riportato la frattura del setto nasale dopo uno scontro in allenamento con l'ex Torino Glik. Oggi non giocherà con il Tolosa, ma si tenterà il recupero per la gara contro la Juventus valida per l'andata delle semifinali di Champions League. In caso di recupero in extremis, il mediano franco-ivoriano sarebbe costretto a scendere in campo indossando una maschera protettiva e l'allarme sulle sue condizioni va ad aggiungersi a quello sullo stato di forma del terzino Djibril Sidibé, fuori dal match contro l'Angers dello scorso 8 aprile a causa dei postumi di un'operazione per una forma acuta di appendicite.