Oggi alle ore 17 il Monaco gioca in casa col Tolosa. A centrocampo Moutinho prende il posto di Bakayoko, uscito con una botta al naso dopo uno scontro in allenamento. Infortunio forse superabile in vista della sfida di mercoledì sera in Champions League con la Juventus, che invece dovrebbe saltare il terzino Sidibé, reduce da appendicite.