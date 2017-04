Il Monaco con i giovani sembra saperci fare come ha dimostrato in questa stagione ma anche in passato. Per questo motivo secondo la stampa spagnola starebbe trattando uno dei talenti della cantera del Barcellona. Si tratta di Jordi Mboula esterno offensivo classe 1999.



Il talento della cantera blaugrana si è messo in luce grazie al celebre gol realizzato nella Youth League contro il Borussia Dortmund e potrebbe essere la giusta pedina per sostituire Berrnando Silva. Il giocatore è in scadenza nel 2018