L'ex centrocampista dell'Arsenal e della nazionale francese, Robert Pires, ha parlato a Sky Sports del futuro di Kylian Mbappé: "Se potessi dargli un consiglio, gli direi che la cosa più importante ora è restare al Monaco per almeno un paio di stagioni, perché è giovane e ha bisogno di giocare. Non gli serve andarsene, per esempio, al Real Madrid, perché anche se è uno dei migliori club al mondo lì avrebbe tanta pressione. Il Monaco è perfetto per lui".