Claudio Ranieri, ex tecnico di Juventus e Monaco, parla della sfida Champions tra le sue due vecchie squadre a il Corriere del Ticino: "Al Monaco ho visto crescere molti dei talenti che adesso solo la spina dorsale della squadra: Falcao, Raggi, Fabinho. Il Monaco è una mina vagante in semifinale in mezzo a tre corazzate. Giocano con sfrontatezza e corrono tutti. La Juve dovrà stare molto attenta, dovrà essere la squadra da battaglia che abbiamo visto contro il Barcellona, e non credo sottovaluterà l’impegno".