​Jovetic ha rilasciato sul sito ufficiale del club monegasco le sue prime dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui ho scelto il Monaco perché è un top club che gioca la Champions League e ha vinto il campionato l'anno scorso. Ha dei grandi giocatori. Fare le semifinali di Champions League è qualcosa di molto importante e spero possa ripetersi queste importanti performance. Non amo parlare di me, preferisco farlo fare al campo. Il mio idolo è Shevchenko. In Champions League sarà dura perché abbiamo un girone tosto, ma noi siamo una buona squadra e faremo di tutto per vincerlo. Adesso non vedo l'ora di giocare con la maglia del Monaco e di fare del mio meglio".

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @sjovetic jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/DQyDRtZah4 — AS Monaco

Manca solo l'ufficialità e ora è arrivata. Stevanè un nuovo giocatore del. Rientrato all'dopo il prestito al, il montenegrino riparte dal club del Principato, con il quale ha firmato un contratto sino al 2021. Trasferimento a titolo definitivo per Jovetic, che lascia Milano per 11 milioni di euro. In attesa di Keita, per il quale sono già fissate le visite mediche, il Monaco mette il primo tassello per il dopo Mbappé.