Adesso è ufficiale:. Una delle telenovele dell'estate trova il suo compimento: il senegalese vestirà la maglia dei monegaschi nel corso della stagione 2017/2018. Dopo essere stato cercato in estate da Juventus, Inter, Milan e Napoli, il classe 1995 ha sposato il progetto del Monaco.- "Il Monaco è lieto di annunciare l'ingaggio di Keita Balde fino al 2022". Così il Monaco ha annunciato l'acquisto dell'attaccante della Lazio.per il giocatore classe 1995. Soddisfatte, dunque, le richieste del presidente Claudio Lotito, che durante la finestra di mercato era sempre stato inamovibile sulla pretesa di 30 milioni di euro.- Il senegalese indosserà la maglia numero 14 del suo idolo Henry, ex Monaco. Ecco le prime parole del senegalese al sito ufficiale dei monegaschi:Molti giocatori e amici mi hanno parlato del club, dello spirito del gruppo e della squadra. Quando ti viene offerta l'opportunità di venire in un club come questo, accetti immediatamente. Questo è il progetto giusto per me. Sono molto felice di unirmi a un gruppo forte e con grandi giocatori, l'anno scorso hanno avuto una grande stagione".- AS Monaco è stata la nostra scelta, la scelta migliore. Una squadra che già l’anno scorso aveva provato a prendere Keita e che quest’anno, ancora una volta, ha dimostrato quanta stima abbia per il giocatore. Un club importante, che disputa la Champions League e valorizza i giovani talenti.Vogliamo ringrazia l’AS Monaco e i dirigenti per come si sono sempre comportati con noi, con professionalità e chiarezza.La positiva conclusione di questa vicenda dimostra che, quando prevalgono la ragionevolezza e il dialogo tra le parti, si giunge sempre a esiti soddisfacenti per tutti. La soluzione trovata accontenta tutti e dimostra quante falsità siano state dette e scritte, più o meno ad arte, in questi mesi su Keita. Secondo alcuni avevamo già un accordo per andare via a parametro zero, secondo altri rifiutavamo tutte le soluzioni tranne una e per altri ancora il nostro obiettivo era solo fare un torto alla Lazio. Niente di tutto questo.La verità è sempre stata che chiedevamo rispetto. E l’abbiamo trovato nell’AS Monaco.