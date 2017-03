Monchi è pronto a dire sì alla Roma. Qualche mese fa il direttore sportivo del Siviglia ha già incontrato il presidente Pallotta, che da ieri è a Londra. Nei prossimi giorni arriverà nella Capitale per il ritorno col Lione in Europa League e una serie di incontri programmati per lo stadio a Tor di Valle, ma in agenda ci sono anche temi urgenti da affrontare che riguardano la squadra: a partire dal futuro di Spalletti sulla panchina giallorossa, poi quello di Totti e De Rossi, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Come si legge sul Corriere dello Sport, Monchi sembra essersi convinto, anche se Arsenal, Paris Saint-Germain e Real Madrid restano alla finestra dopo aver manifestato il proprio interesse.



TOTO ALLENATORE - In caso di divorzio con Spalletti, secondo la Gazzetta dello Sport si parla di big come Mancini o Emery (PSG), oppure 'rivelazioni' come Gasperini (Atalanta) o Di Francesco (Sassuolo).