Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel prepartita della sfida che vedrà la squadra giallorossa affrontare il Qarabag: "Vincere per Totti? Auguri al Capitano, magari possiamo vincere per lui".



MENTALITA' - "Per me è importante, dobbiamo entrare in campo con la mentalità di vincere. Oggi abbiamo di fronte una squadra che ha un nome piccolo ma tanta speranza di fare un bel torneo. Se non abbiamo una mentalità importante possiamo avere problemi".



TURNOVER - "Rotazioni? Credo che sia logico e normale, abbiamo tante partite, quando abbiamo cominciato il mercato l’idea era questa, avere tanti giocatori che l’allenatore possa ruotare quando vuole".



PELLEGRINI - "Cosa mi ha sorpreso di Pellegrini? I due anni che ha passato a Sassuolo gli sono serviti per crescere e non aver paura di giocare nella Roma. Ha un potenziale importantissimo e credo che la Roma e l’Italia abbiano un giocatore importante per il futuro".



SCUDETTO - "Campionato o Champions? Se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo puntare al massimo in tutti gli obiettivi. In Champions, penso che l’Atletico sia un po’ più favorito del Chelsea”.