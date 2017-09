Il direttore sportivo della Roma Monchi ha preso la parola a Premium Sport prima della partita contro l'Udinese: "Lotta scudetto? Sono d'accordo con Di Francesco, siamo all'altezza di Napoli e Juventus. Sono avanti a noi in classifica, ma credo che possiamo competere con loro, in questo momento sono due squadre forti. Penso che quando abbiamo parlato con Di Francesco per il mercato, avevamo in testa questa squadra qui, una rosa ampia per avere la possibilità di cambiare. Di Francesco ne sta giovando di questa situazione, tutti i giocatori sono pronti per scendere in campo perché il campionato è lungo. Se ci basta la Champions League? Difficile dirlo, posso dire che noi stiamo migliorando molto. Non so se questi miglioramenti siano sufficienti per lo scudetto, però siamo ambiziosi".



Il dirigente giallorosso ha poi parlato di uno dei protagonisti del momento: "Kolarov? Mi aspettavo che andasse bene, lui è un professionista serio e questo è importante quando si scende in campo. Lui è contento qui, ha la fiducia del tecnico e questo è importante per andare bene. Rinnovo Manolas? Non so se ci saranno novità a breve, sarà un tema che affronteremo, spero di trovare una soluzione positiva per tutti. Penso che lui sia contento alla Roma e se due sono d'accordo è più facile andare avanti insieme".