Non sarà nel corso del mercato invernale, ma il futuro del direttore sportivo Ramón Rodríguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, sarà sicuramente lontano dal Siviglia. Il club andaluso continua a mandare messaggi concreti per un possibile addio, ma a frenare sul proprio futuro è ancora una volta lo stesso Monchi che, intervenendo ai microfoni di El Larguero, su Cadena Ser, ha confermato di essere concentrato sul suo presente al Siviglia nonostante le voci che lo collegano ad un passaggio alla Roma o al Barcellona.



CLAUSOLA DA 5 MILIONI - "La mia clausola rescissoria è di 5 milioni di euro. Però non ho intenzione di usufruirne. La decisione di andarmene non sarà mai unilaterale. Ho un contratto con il Siviglia. Entrambe le parti devono essere d'accordo e ad oggi sono così entusiasta di questo che non penso al mio futuro. Il posto migliore per lavorare per Monchi è il Siviglia che inoltre va ben oltre la mia figura".



FRA CAOS RAMOS E MERACTO - "Sergio Ramos? Il Siviglia non ha nessun problema con i Biris e con gli ultras semplicemente perchè prende provvedimenti contro questo genere di episodi. Ritorna Aleix Vidal? E' difficile, in questo momento abbiamo sovrabbondanza nel ruolo".