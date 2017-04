Il direttore sportivo uscente del Siviglia Monchi ha parlato a Cadena Cope, confermando di essere vicino ad assumere l'incarico alla Roma: "La Roma rappresenta sicuramente l'offerta più concreta. Li ho incontrati e mi piace il loro progetto, ma non è l'unica opzione presente sul tavolo. Ci sono anche offerte proveniente da Francia e Inghilterra".



Il dirigente andaluso ha poi aggiunto: "Una cosa è sicura: non resterò in Spagna con un'altra squadra. Perché non mi vedo da nessun'altra parte qui, tifo per il Siviglia e sarebbe impossibile. Un bilancio sui miei acquisti? Quello che mi è costato di più anche a livello mentale è stato Gameiro; il migliore senza dubbio Dani Alves, preso a 800mila euro e venduto per circa 36 milioni".



Monchi è legato al Siviglia sino al termine della stagione e non dovrà pagare alcuna clausola per liberarsi ma, per sua stessa ammissione, è in corso una trattativa con la società per essere a disposizione del suo prossimo club entro una ventina di giorni.