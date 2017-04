Il direttore sportivo ormai dimissionario dal Siviglia, Monchi, ha rilasciato una delle ultime interviste a Estadio Deportivo per parlare delle mosse del club andaluso. In particolare Monchi si è soffermato sul riscatto di Stevan Jovetic dall'Inter: "Il riscatto? Bisogna vedere tutto, prendere una decisione significa non prenderne un'altra. Bisogna aspettare, mancano nove partite e possono succedere tante cose. La filosofia non è quella di vendere per crescere, ma per avere una squadra ben al di sopra delle proprie disponibilità economiche. Non sarebbe giusto rendere il tutto mediatico".