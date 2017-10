Il direttore sportivo della Roma, Monchi ha parlato ai microfoni di Premium Sport per presentare la gara contro il Chelsea: "Il risultato di Baku è molto buono per noi. Se firmerei per il pareggio? Noi siamo la Roma e siamo una squadra ambiziosa, vogliamo vincere".



LA CESSIONE DI RUDIGER - "Rudiger? E'stata una trattativa normale, C'era un grande interesse di Conte e della società per lui, noi abbiamo trovato un prezzo giusto che ci ha portato una buona quantità di soldi perciò direi che tutti siamo contenti.



SU MORATA - "Morata? E' un grande giocatore, ma tutto il Chelsea è una squadra che ha tanti giocatori spagnoli, e tutto sono buoni giocatori. Marcos Alonso, Cesc Fabregas, Pedro, Morata... Morata è pericoloso e importante per loro".



LA SPAGNA NEL CALCIO - "Perché tanti spagnoli? Credo che dopo che la nazionale ha vinto il mondiale e l'europeo il calcio spagnolo sia andato in voga. Lavora bene nei settori giovanili e questo porta risultati.



IL RISULTATO DELL'ATLETICO - "Buon risultato a Baku? Buonissimo, dimostra che non è facile vincere in Champions League. Quando abbiamo vinto sono arrivate critiche per il risultato, oggi sappiamo che non è facile. L'Atletico ha giocato in 11 contro 10 per 20' e non ha vinto, dimostra che in Champions League non è facile".