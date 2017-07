Il mercato della Roma, fino a questo punto, non ha regalato grandi gioie ai tifosi: gli addii di Mario Rui, Paredes e, soprattutto, Salah hanno fatto sorgere diversi dubbi al popolo giallorosso riguardo le intenzioni del nuovo progetto guidato da Monchi. Il direttore sportivo spagnolo, però, ha voluto sottolineare che il tempo delle cessioni importanti è finito e, quindi, che non partirà nessun altro pezzo da novanta.



NAINGGOLAN E MANOLAS - Gli spettri del mercato incombono soprattutto su due giocatori: Radja Nainggolan e Kostas Manolas; il difensore greco era stato a un passo dallo Zenit prima di disertare le visite mediche col club russo, mentre il centrocampista belga è il sogno di mercato dell'Inter del grande ex, Luciano Spalletti. Monchi, però, si è esposto in modo netto durante la conferenza stampa di presentazione di Gonalons, sottolineando che entrambi resteranno in giallorosso: ''Nainggolan resterà a Roma: il tempo delle cessioni importanti è finito. Adesso dobbiamo costruire una squadra che andrà completata con il mercato. Manolas? In difesa abbiamo intenzione di prendere un centrale e non fare altre cessioni''.



CASO RUDIGER - Bellissime parole che farebbero sognare i tifosi della Roma se non esistesse un precedente troppo recente per essere dimenticato: quello legato ad Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, nonostante la presa di posizione netta di Monchi, che aveva escluso una sua possibile partenza, è in aperta trattativa con il Chelsea di Antonio Conte che è pronto a portare il classe '93 in Premier League. Un precedente che spaventa i tifosi giallorossi e che, soprattutto, non chiude definitivamente le porte al mercato in uscita...