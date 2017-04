Monchi parla già da direttore sportivo della Roma alla trasmissione El partitazo de Cope: "Dopo il derby tracceremo una linea e parleremo anche del mio contratto. Non so se Spalletti resterà, non ho approfondito così tanto con la società". Se il tecnico di Certaldo dovesse partire, si sogna un ritorno sulla panchina giallorossa: "Sarei cieco a dire che Luis Enrique non mi piace, i suoi risultati sportivi sono eccezionali".



A UN PASSO DA ROMA - Sui propri contatti con la società capitolina chiarisce la situazione: "Quando troverò un accordo con un nuovo club lo farò sapere. La Roma è lì, ci sono stati dei contatti, ma non è ancora chiuso. Li ho incontrati a Londra e il problema è che si è venuto a sapere". La società non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo e Spalletti non ha risposto alla provocazione, concentrato sul derby di ritorno in Coppa Italia di questa sera.