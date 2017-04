Ramon Rodriguez Verdejo "Monchi", ex direttore sportivo del Siviglia e principale candidato a rivestire lo stesso ruolo nella Roma, è intervenuto ieri ai microfoni della trasmissione radiofonica "El Larguero" per parlare del suo futuro.



Monchi ha parlato della sua situazione attuale: "Sono triste perché la mia squadra non ha vinto. Ma potete chiamarmi ancora come ds del Siviglia, in questa fase sono ancora a disposizione del club. Quando lascerò definitivamente il Siviglia? Tra 15-20 giorni o tra un mese, tutto può essere. Non andrò in un’altra squadra spagnola, non ce la faccio, perché sono sevillista e mi vedo solo all’estero".



L'argomento caldo è il suo probabile futuro nella capitale: "È l’offerta più concreta, sicuro. Ma non è ancora chiusa. Valuto ancora un po’, mi aspettano. Il progetto Roma mi piace. La decisione finale non arriverà tra molto: siamo vicini. A Roma ci sono già stato, a visitarla ovviamente, tempo fa. È una bellissima città, manco da un po’… L’ultima volta che sono stato a Roma ci hanno dato 6 gol”. Poi alla domanda sul "Tenere Totti un altro anno?!". non ha risposto, solo un sorriso da parte di Monchi, e l’intervista è proseguita. "Modo di lavorare? Io lavoro in grande autonomia a livello di negoziazione. La filosofia del Real Madrid non si avvicina alla mia. Dani Alves è stato il mio acquisto perfetto. Inoltre sono stato vicinissimo a Marcelo e Van Persie".