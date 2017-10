Il prossimo 9 dicembre in Qatar partirà il Mondiale per Club. Il programma prevede, in un girone, che la vincente tra Al Jazira e Auckland City affronterà la squadra che il 25 novembre trionferà in Coppa d'Asia, e la vincitrice di questa sfida sarà l'avversaria del Real Madrid in semifinale. Nell'altro girone, la squadra detentrice della CONCACAF (Champions League nordamericana), il Pachuca, avrà di fronte i campioni, che verranno eletti il 5 novembre, della CAF (massima competizione africana), e la vincente scenderà in campo in semifinale contro i campioni della Copa Libertadores (massimo torneo sudamericano), che avrà il proprio atto conclusivo il 27 novembre.