Un terzo posto da conquistare per chiudere al meglio un Mondiale Under 20 che, comunque andrà, sarà storico. L'Italia di Chicco Evani scende in campo contro l'Uruguay dello juventino Bentancur, tra le favorite della vigilia, eliminata ai rigori dal Venezuela dell'ex Udinese Penaranda. Qualche cambio tra gli azzurri, con Zaccagno, portiere titolare fino alla semifinale, che lascia il posto al millenial del Milan, Plizzari.



In campo, ovviamente, il duo bianconero Orsolini-Favilli, tra i più positivi di questa spedizione, con l'esterno mancino che ha realizzato 5 gol al Mondiale. Queste le formazioni ufficiali:



URUGUAY: Mele; JL Rodriguez, Olivera, Ardaiz, Amaral, Viera, Valverde, Vina, Roger, Canobbio, Bentancur.



ITALIA: Plizzari; Romagna, Orsolini, Mandragora, Favilli, Pessina, Sernicola, Pezzella, Cassata, Panico, Marchizza.





URUGUAY-ITALIA 0-0 LIVE



59' GOL ANNULLATO - Annullato gol a Panico, che un perfetto destro aveva bucato Mele. Giusta, però, la segnalazione del guardalinee: è fuorigioco.



55' MIRACOLO DI PLIZZARI - Ardaiz col mancino, Plizzari prontissimo.



46' VALVERDE SFIORA IL GOL - Piattone destro di Valverde dall'interno dell'area di rigore azzurro, largo. Uruguay subito pericoloso nella ripresa.



32' BENTANCUR ALTO - Dal limite dell'area Bentancur spara alto.



29' ITALIA PERICOLOSA - Cross di Sernicola per Favilli, Mele smanaccia con qualche difficoltà. Buona Italia fino a questo momento.

​

17' PANICO VICINO AL GOL - Tiro al volo di Panico, troppo centrale: Mele respinge in calcio d'angolo.