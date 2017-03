Da settembre a oggi non ha perso un colpo, con otto vittorie conquistate in altrettante partite valide per la qualificazione ai Mondiali 2018. Il Brasile è la prima squadra a staccare il pass per la Russia, e grazie alla vittoria netta sul Paraguay si rilancia nelle scommesse sulla vittoria della coppa. Sul tabellone Snai i verdeoro sono ora in seconda posizione, a 8,50, alle spalle della Germania campione in carica, favorita a 5,50. La Seleçao si lascia alle spalle Francia e Argentina, entrambe offerte a 9,00, mentre la Spagna è in seconda linea a 10 volte la posta. L’Italia è piazzata dietro le Furie Rosse, a 15,00, alla pari con il Belgio, l’Inghilterra si gioca a 20,00.