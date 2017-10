Finale infuocato nel girone B di qualificazioni mondiali, dove Portogallo e Svizzera si giocano il primo posto nel gruppo e l’accesso diretto a Russia 2018. Un testa a testa che un anno fa vide trionfare la Svizzera, che da lì ha costruito i nove successi conquistati in altrettante partite. Per Ronaldo e compagni, l’unica macchia in un cammino quasi perfetto è stata proprio la sconfitta di Basilea, un ko che per bookmaker e scommettitori sarà riscattato domani nella sfida di Lisbona. Il segno «1» - che permetterebbe di agganciare Petkovic e i suoi e di qualificarsi senza passare per i playoff, vista la miglior differenza reti - vola a 1,65 sul tabellone Microgame ed è stato scelto nel 93% delle preferenze. L’unica vittoria della Svizzera in casa del Portogallo risale al 1969: l’impresa al Da Luz stavolta pagherebbe 5,15 (2% delle giocate), un prezioso pareggio vale 3,70 (5%). Tre No Goal e quattro Under consecutivi nei confronti diretti tra le due squadre: una partite da meno di tre reti complessive è a 1,75, così come la possibilità che una delle due squadre non vada a segno.