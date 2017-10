Secondo posto in bilico nel girone D delle qualificazioni ai mondiali del 2018. Nell'ultima giornata si scontrano il Galles, secondo in classifica con 17 punti, e l'Irlanda, terza a 16. In teoria, chi vince potrebbe addirittura arrivare primo, ma solo se la Serbia (a 18 punti) fallisse la facile vittoria contro la Georgia, possibilità data a 1,16 dai bookmaker. Quanto alla partita di Cardiff, il pronostico è stretto: Galles in forma super dopo tre vittorie di fila e dunque favorito, ma senza esagerare. Il successo dei dragoni è dato a 2,20 su Snai, contro il 3,40 piazzato sul pareggio. A 3,40 il «2» unico risultato buono per gli irlandesi se vogliono centrare il secondo posto che può valere lo spareggio mondiale. Si affrontano le due migliori difese del Gruppo D: 5 reti subite dal Galles in 9 partite, 6 dall'Irlanda. Un match da Under, e quindi con meno di tre gol complessivi, viaggia a 1,50.