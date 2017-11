Germania e Brasile in testa, Francia meglio di Spagna e Argentina. A playoff quasi ultimati i bookmaker consolidano le gerarchie per i Mondiali 2018: nelle scommesse sul vincente, il secondo titolo consecutivo dei tedeschi è offerto a 6,00 su Snai, alla pari con il Brasile in cerca di rivincita dopo la debacle del 2014. Poco più indietro la Francia, che pure arriva dalla delusione di Euro 2016: il trionfo dei Bleus si gioca a 7,00, mentre è solo quarta la Spagna, data a 8,00. Ha sofferto nelle qualificazioni ma ora l’Argentina si rifà avanti a 9 volte la posta, davanti a un Belgio ancora in cerca di consacrazione e dato a 12,00. È l’Inghilterra a prendere il posto dell’Italia alle spalle dei Diavoli Rossi, a quota 20,00, in compagnia del Portogallo. A 30,00 troviamo la Croazia, mentre gli svedesi - pur lontani - si godono la quota a 75,00.