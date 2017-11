In bilico tra il brivido delle quote e l’ottimismo degli scommettitori. I 90 minuti a San Siro tra Italia e Svezia si aprono nell’equilibrio più assoluto sul tabellone Microgame, dove nelle scommesse sulla qualificazione la situazione si è livellata rispetto a quella della scorsa settimana: entrambe le squadre sono offerte a 1,85, con i gialloblù in netta ripresa rispetto al 2,95 di tre giorni fa e la Nazionale rimandata dopo l’1,35 dato all’apertura delle scommesse. Per la partita di stasera, comunque, gli azzurri sono favoriti a 1,50 contro il 3,90 del pareggio e il 7,25 degli svedesi. Per superare i playoff sarà però necessario vincere con almeno due reti di scarto: un’eventualità che raccoglie la fiducia degli scommettitori, visto che una delle giocate più gettonate finora è stata l’1 in versione handicap, in quota a 2,4