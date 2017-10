In Sudamerica, si gioca questa notte l'ultima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Grande attesa soprattutto per l'Argentina, che si gioca tutto in Ecuador, nello stadio in altura di Quito.



IL PROGRAMMA



Brasile-Cile 0-0

Ecuador-Argentina 1-2 (pt 1' Ibarra, 13 e 20'' Messi)

Paraguay-Venezuela 0-0

Perù-Colombia 0-0

Uruguay-Bolivia 0-1 (pt 24' aut. Silva)

CLASSIFICA LIVE



Brasile 39

Uruguay 28

Argentina 28

Cile 27

Colombia 27

Perù 26

Paraguay 25

Ecuador 20

Bolivia 17

Venezuela 10