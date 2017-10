Attimi di paura nello stadio di Nizhny Novgorod, in Russia, uno degli impianti in cui sarà disputato il prossimo Mondiale. Ancora in fase di completamento e per cause ancora ignote (probabilmente si tratta di un incidente), si è verificato un piccolo incendio che si è protratto per circa 15 minuti. Per fortuna, come riferito alla Reuters da un portavoce del ministero russo per le emergenze, "L'incidente non ha avuto alcun impatto sulla costruzione dello stadio e sulla scadenza della sua conclusione (prevista per dicembre 2017)".