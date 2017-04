Mercoledì 26 aprile, presso il Teatro Nuovo di Torino alle ore 21, si terrà la quinta edizione del 'Gran Galà Granata', evento benefico in favore del Torino F.D. (il Torino for Disabled è un'associazione che attraversa il calcio si occupa dell'integrazione di ragazzi affetti da varie disabilità e che ha aperto anche una sua Scuola calcio per bambini) organizzato da Toro.it, EnneCi Communication.

All'evento saranno premiati i grandi campioni del Torino protagonisti dell'indimenticabile cavalcata nella Coppa Uefa del 1992: da Luca Marchegiani a Walter Casagrande, dal terzetto difensivo composto da Pasquale Bruno, Enrico Annoni e Roberto Policano alla fantasia di Luca Fusi, Gianluigi Lentini e Rafael Martin Vazquez. Presente ovviamente anche l'allenatore Emiliano Mondonico, I proventi della serata saranno devoluti in beneficenza, il costo dei biglietti (acquistabili anche oggi, domani e mercoledì presso EnneCi Communication, in corso Rosselli 121 a Torino) è di 12 euro.