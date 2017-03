Forza Mondo. Nel giorno del suo 70esimo compleanno Emiliano Mondonico dà una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: "La bestia è tornata, il tumore è tornato". Quel tumore che aveva sconfitto 5 anni fa: "Le battaglie più difficili le sto combattendo per mettere al tappeto la brutta bestia che bussa alla mia porta - ha dichairato in un'intervista resa al quotidiano Il Giornale proprio in occasione del suo compleanno -. Ma io non mi arrendo. Se tornerò ad allenare? La malattia non mi permette di essere al 100% e se non sei al massimo non puoi buttarti nella mischia. Mi consolo con quelle cinque cose terribili che mi hanno tolto dallo stomaco".