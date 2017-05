L'ex tecnico viola Emiliano Mondonico esprime a Radio Blu il suo parere su vari argomenti legati alla Fiorentina attuale: 'Bernardeschi? Quando si è giovani non si riesce a farsi scivolare tutto addosso. Appena è sottoposto a tensioni pesanti va in difficoltà, la stessa cosa è accaduto anche ad esempio a De Sciglio e Calabria del Milan. In questo momento è chiaro che lui sia un po’ frastornato, ma penso che chi arriverà al posto di Sousa dovrà rimettere insieme le idee della squadra e far partire un nuovo progetto. Sembra che si stia trattando Bernardeschi senza pensare a chi verrà in panchina. La squadra, inoltre, ha mostrato paurosi sbandamenti, vincendo con l’Inter e perdendo a Palermo. Penso che l’allenatore sia delegittimato e questa situazione lo porta ad essere alla mercè dei giocatori.. La mia sensazione è che non ci siano le giuste motivazioni: lo dimostra il fatto che sono state fallite partite contro squadre di bassissima classifica. In ogni caso, non si può dare la colpa di tutto a Sousa: deve essere la Società, chi la rappresenta, a metterci la faccia'.