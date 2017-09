Emiliano Mondonico, intervistato da Milannews.it, così commenta la situazione di Vincenzo Montella: “Ho sempre reputato Vincenzo un tecnico ‘da società’, non uno yes-man ma comunque un’aziendalista moderno. Un ragazzo intelligente, scaltro, molto attento a non fare mai a botte mediaticamente con la dirigenza e nei rapporti con la stampa. Ecco perché non mi spiego queste voci su Ancelotti, trattasi di cattiverie fatte e finite. Sono voci che destabilizzano l’ambiente lentamente, come le gocce d’acqua fanno con la roccia. Rovinano l’atmosfera, nocive e pericolose per i tifosi e lo spogliatoio. Mi aspetto che la dirigenza del Milan prenda una posizione ancor più netta rispetto a quella del pre partita contro il Rijeka. Una smentita secca, altrimenti si vive il rischio che Montella possa perdere il controllo dei giocatori… E quando succede è finita, situazione irreversibile”.