Emiliano Mondonico, ex allenatore di Fiorentina, Napoli e Torino, ha parlato a Calciomercato-L'originale, trasmissione di Sky, del mercato della Juventus, partendo dai possibili nuovi innesti bianconeri: "Io prenderei Bernardeschi. E’ tatticamente più avanti di Douglas Costa, specie rientrando da destra sul mancino micidiale. Giocando alto poi potrebbe fare benissimo evitando gli anticipi avversari. Schick? Dybala all’inizio faceva panchina, per capire certe cose. Io credo che il ceco possa essere come l’argentino, credo che sarà un’arma importante a gara in corso e penso anche che sarà più rapido l’inserimento di Schick nella Juve rispetto a quanto ci mise Dybala".