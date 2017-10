Il Milan perde un altro scontro diretto: dopo i ko con Lazio, Roma e Inter, arriva quello con la Juventus dell'ex Massimiliano Allegri. Zero punti, quindi, nei big match, che vanno a braccetto con gli zero gol rossoneri nelle ultime quattro partite casalinghe. Numeri impietosi quelli della squadra di Vincenzo Montella che, però, non preoccupano la società. Come appreso da calciomercato.com, il tecnico rossonero non è in discussione, non rischia il posto: la dirigenza nota dei miglioramenti ed è convinta che con l'ex Samp, visto anche il calendario, almeno sulla carta, favorevole, i rossoneri possano rialzare la china.



CONTATTO CON PAULO SOUSA - Avanti con Montella, quindi. Anche se il Milan, come raccolto da calciomercato.com, nelle scorse settimane ha avuto un contatto, solamente esplorativo, con Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, successore proprio di Montella in viola. Per il momento, però, si decide di puntare ancora sul tecnico campano, chiamato a raccogliere punti nelle prossime sfide contro AEK Atene in Europa League e Sassuolo in campionato, avversari alla portata di questo Milan. Se le cose, poi, non dovessero andare nel verso giusto, ecco che tutto tornerebbe nuovamente in discussione. E quel contatto con Paulo Sousa...