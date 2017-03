Oggi è la vigilia Juve – Milan, sfida storica e di cartello, che mette di fronte le due più importanti società italiane. L’asse Torino – Milano è caldo anche dal punto di vista del mercato, sono molti i nomi che si fanno parlando dei contatti tra i due club su tutti Gianluigi Donnarumma e Mattia De Sciglio, veri e propri gioielli del Diavolo, che fanno gola alla Signora. Il tecnico dei rossoneri Vincenzo Montella ha parlato a La Gazzetta dello Sport circa il terzino classe ’92 e sul rapporto che ha col presidente Silvio Berlusconi: “Berlusconi conosce il calcio, parlare con lui è piacevole: ascolto i suoi suggerimenti anche se a volte non collimano con i miei. Capita che per vincere si possa anche non avere il controllo totale: se ce l’hai e poi non finalizzi diventa un boomerang - per poi aggiungere - lui vorrebbe magari Suso seconda punta o De Sciglio centrale ma in generale abbiamo pensieri vicini. So stare al mio posto e non sono io che vado a cercare Berlusconi: mi rapporto quotidianamente con Galliani, che è un grande dirigente di cui nessun allenatore, e non può essere un caso, si è mai lamentato”.