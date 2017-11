Cambia ancora. In vista della sfida con il Napoli Vincenzo Montella è orientato a modificare il suo 3-4-2-1 che, sconfitta contro la Juventus a parte, recentemente aveva portato punti contro Chievo e SassuoloBiglia sta meglio, è stato convocato, ma non dovrebbe essere della partita dal 1', a centrocampo dovrebbe operare Locatelli davanti alla difesa, con Montolivo e Kessie sulla linea di Suso (a destra) e Bonaventura. Borini in questo caso sarebbe il terzino destro, con Musacchio e Bonucci centrali e Romagnoli come terzino sinistro.La maglia da titolare per Bonaventura, che rientra dopo i problemi muscolari, non è però scontata.In quel caso Musacchio agirebbe da terzino destro, lo svizzero da terzino sinistro, con Bonucci e Romagnoli centrali. A centrocampo Locatelli davanti alla difesa con Suso, Montolivo, Kessie e Borini a supporto di Kalinic.