Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore del Milan Vincenzo Montella dichiara: “Oggi abbiamo avuto un temperamento da grande squadra e ci abbiamo messo anche la qualità: potevamo fare qualche gol in più, è vero, ma sono comunque molto soddisfatto. Ci sentivamo feriti dall’ultima prestazione offerta e abbiamo risposto da grande squadra: oggi sarebbe stato difficile per chiunque affrontare il Milan, per la concentrazione che abbiamo messo in campo. Ci siamo mossi con grande armonia e abbiamo capito tutte le situazioni di gioco. Il sorpasso sull’Inter? A noi interessa aver superato la sesta: l’Inter è un’avversaria come un’altra e io voglio arrivare in Europa, a prescindere dai nerazzurri. Probabilmente il discorso Europa si risolverà all’ultima domenica, ma sono convinto che ci arriveremo. Il rinnovo di Donnarumma? Non faccio il direttore sportivo: in questo momento c’è una situazione di transizione societaria, certo è che Donnarumma è un giocatore importante. Favoriti per il derby? In queste partite non ci sono favoriti: noi stiamo bene ma non possiamo permetterci di sottovalutare alcuna squadra. Deulofeu? Sta crescendo molto, ma può fare ancora di più. Fanno il mio nome per il futuro della panchina della Roma? A Roma ho casa, quindi ho più che una panchina.”