Dopo la sconfitta per 5-1 sul campo dell'Eibar, Vincenzo Montella, allenatore del Siviglia, parla alla stampa: "Veniamo da un ciclo difficile e faticoso. Dobbiamo complimentarci con l'Eibar, ma il loro campo è molto piccolo, molto strano: non ci ha dato l'opportunità di giocare come volevamo".



L'ex tecnico del Milan prosegue: "Siamo molto dispiaciuti, prima di tutto voglio chiedere scusa ai tifosi sperando che mercoledì ci diano una mano a raggiungere la finale di coppa del Re. Abbiamo iniziato male e siamo stati messi sotto sia sul piano fisico che mentale Abbiamo l'attenuante del poco riposo e tutti i cambi fatti erano necessari, i giocatori hanno fatto il massimo. Veniamo da un ciclo di partite che ci hanno fatto spendere molto, fisicamente e mentalmente. Dobbiamo anche congratularci con l' Eibar. I nuovi? Sono in un contesto nuovo e devono integrarsi con la squadra ma è normale".



Infine, le parole di 'accusa' al campo dell'Eibar: "Si tratta di un campo molto piccolo, molto strano: non ci ha dato l'opportunità di giocare come volevamo".