"Non credo sia per questo". Vincenzo Montella, allenatore del Milan, risponde così dopo il pareggio con l'AEK Atene che delude i tifosi rossoneri al punto di subissare la squadra di fischi: "I fischi sono anche per le scorse partite, non per questa prestazione. In ogni caso, ho chiesto al mio amico farmacista mi sto facendo fare una pillola per le sconfitte... così tutti avremo una visione un po’ più chiara", ha detto sorridendo.