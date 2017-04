Nel giorno in cui si ufficializza il passaggio di proprietà del Milan , a due giorni dal derby con l'Inter, in conferenza stampa da Milanello parla, allenatore dei rossoneri."Sono stato informato dal dott. Galliani e dal dott. Fassone e adesso mi ritrovo in questa situazione: ci tengo a ringraziare e salutare il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per essere stato chiamato a guidare la squadra, sono molto emozionato, io credo di essere riuscito a distinguere le situazioni campo e da quelle extracampo, e di questo sono contento. Nei prossimi giorni ci incontreremo con la nuova proprietà e cercheremo di pianificare il futuro per rendere il Milan glorioso ancora una volta. Ora però la mia testa è concentrata sul derby, che è molto importante"."E’ una partita difficile e stimolante da preparare, noi dobbiamo fare la nostra partita, sapendo che sarà molto agonistica e bisognerà divertirsi con l’obiettivo di arrivare alla vittoria. L’Inter ha giocatori molto veloci e tecnici, soprattutto i due esterni Candreva e Perisic, noi ovviamente sappiamo già questo, quindi dobbiamo essere molto aggressivi. Icardi? Bisogna bloccare i rifornimenti. E’ un calciatore molto forte e completo, e molto abile nel prendere posizione in area di rigore, anche se sta imparando a partecipare al gioco. La formazione? Non ho ancora deciso, ho in mente una bozza di formazione, ma ci sono una serie di varianti da valutare"."L’Inter con Gagliardini ha trovato un ottimo giocatore in grado di aumentare il ritmo, ma anche noi con Deulofeu abbiamo qualcosa in più dal punto di vista dell’1v1, quindi non credo cambi molto rispetto all’andata".