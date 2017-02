Inizia a delinearsi il futuro del, con il closing in avvicinamento(che si insedieranno ufficialmente dopo il passaggio di proprietà) cominciano a studiare le mosse per il prossimo mercato e tra le situazioni al vaglio c'è anche quella di Vincenzo Montella : il contratto va in scadenza nel 2018 e i cinesi vogliono un profilo internazionale per guidare il nuovo ciclo. Eppure l'Aeroplanino sta mettendo mattoni su mattoni per garantirsi la conferma per la prossima stagione: il progetto giovani è avviato e convince, a questo va aggiunta una rivoluzione tattica che a Milanello non si vedeva da tempo.In un'intervista concessa a Milan TVha confermato che secondo le richieste di Montella, con De Sciglio terzino bloccato a sinistra e Abate libero di spingere sulla destra. Un sistema che i giocatori stanno assimilando e che ha fatto breccia a Milanello, dove fino a questa stagione era considerato una vera e propriaCi ha provato Allegri in Champions League contro il Malaga nel 2012/13, l'ha abbozzata Mihajlovic la scorsa stagione: scelta senza successo per entrambi e idea accantonata. Fino a Montella, che ha trovato la giusta chiave per riadattare il proprio credo alle caratteristiche del Milan.Caduto il veto di Berlusconi, la cui influenza sulle decisioni di campo sarà comunque ridotta dopo il closing, prende corpo l'idea di attuare in maniera più decisa la difesa a 3 vista anche la predisposizione dei giocatori in rosa. Tutti i centrali a disposizione di Montella infatti hanno già giocato con questo schema in carriera:all'Udinese,all'Atalanta,a tratti con la Sampdoria e più recentementeal Lanus. Difficile però vedere tre di questi in contemporanea,: il terzino ora è ai box per l'infortunio alla caviglia rimediato contro l'Udinese, il tecnico attende con impazienza il suo rientro (previsto tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo) per restituire al reparto quella solidità che Antonelli, Calabria e Vangioni non sono riusciti a dare quando chiamato in causa. E attenzione al futuro di De Sciglio, perché per lui potrebbe prospettarsi un ritorno al passato: nelle sue esperienze giovanili tra Cimiano e Milan ha ricoperto più volte il ruolo di centrale difensivo, come ha lui stesso ammesso nella recente intervista,come quelal quale è stato prematuramente paragonato ai suoi esordi in prima squadra. Difesa a tre e De Sciglio centrale, Montella ha già rivoluzionato il Milan: primo messaggio ai prossimi proprietari cinesi.Twitter: @Albri_Fede90