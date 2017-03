Non si placano le polemiche su, la discussa partita di campionato che qualche settimana fa è andata in archivio grazie al contestatissimo rigore realizzato a tempo scaduto da Paulo Dybala per un tocco di mano in area di De Sciglio. Ieri,(a Coverciano erano presenti Rocchi, Tagliavento e Nicchi) per sfogarsi lontano dai taccuini dei giornalisti sull'atteggiamento dei giocatori della Juventus che "" lamentando una disparità di trattamento rispetto alle altre squadre, Milan compreso.